نزيف الأسفلت| مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 في حوادث متفرقة

لم ينقطع نزيف الأسفلت على مدار اليوم، حيث شهدت المحافظات العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وقام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

مصرع 3 وإصابة شخص في الهرم

لقي 3 أشخاص مصرعهم ونجا رابع من الموت إثر سقوط سيارة داخل حفرة بمنطقة الهرم غرب الجيزة اليوم الثلاثاء.

إصابة 9 عمال في الشرقية

أصيب 9 عمال بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان".

مصرع شخص وإصابة 2 في الدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "السنبلاوين- الزقازيق" بمحافظة الدقهلية.

مصرع مواطن في بني سويف

صرحت النيابة العامة ببني سويف بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه

مصرع 2 وإصابة 13 على الدائري الأوسطي

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.