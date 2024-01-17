الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجرى عملة فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة؛ لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما العملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الامن خارج نطاق السوق المصرفى عملات أجنبية معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية

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