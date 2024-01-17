ضبط تاجرى عملة فى القاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة؛ لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما العملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.