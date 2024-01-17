ضبط عاطلين سرقا لاب توب من سيارة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة جهاز "لاب توب" - مبلغ مالى– سماعات من داخل سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – سيارة مبلغ بسرقتها – جهاز لاب توب - مبلغ مالى - سماعات - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 لوحة معدنية، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سيدة – مقيمة بدئرة قسم شرطة الأميرية) لقيامها بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبداخلهـــا (هاتف محمول، مبلغ مالى، كارت فيـــزا)، وبحوزتها (مبلغ مالى) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات وبتطوير مناقشتها اعترفت بقيامها بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم اتهموها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.