تحرير 1590 مخالفة لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1590 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.

كما رفعت أجهزة الأمن، 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 582 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.