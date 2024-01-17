الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1590 مخالفة لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1590 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.

كما رفعت أجهزة الأمن، 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط  582 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. 

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

اجهزة الامن وزارة الداخلية 1590 مخالفة تركيب الملصق الإلكترونى مستوى الجمهورية العقوبات

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