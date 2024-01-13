السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1294 مخالفة عدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

مخالفات المرور
مخالفات المرور

حرر ضباط المرور، 1294 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

كما رفعت أجهزة الأمن، 29 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 517  مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. 

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

تركيب الملصق الإلكترونى مستوى الجمهورية وزارة الداخلية اجهزة الامن دراجة نارية

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