ضبط 106 قطع أثرية بحوزة شخصين بالفيوم

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 106 قطع أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة، بحوزة شخصين بالفيوم، بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة والاتجار بالقطع الأثرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك ورشة خراطة- كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

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وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الورشة، تم ضبطه ورفقته عاطل "له معلومات جنائية"، وعثر بحوزتهما على (لوحة معدنية محاطة بإطار من الخشب- مخطوطة أثرية وصندوق خشبى مزخرف- 3 قطع من قماش "الكتان" عليها كتابات أثرية- لوحات- أيقونة خشبية مطعمة بالعاج عليها رسومات أثرية- كتاب بغلاف معدنى مدون به كتابات بعدة لغات- 2 قطعة خشبية مستديرة عليهما رموز لاتينية- سلسلة معدنية- 7 ورقات من الجلد عليها كتابات ونقوش تاريخية- 85 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الرومانى).. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة المشار إليها جميعها أثرية، وتعود إحداها للعصر الرومانى وباقى المضبوطات تعود إلى القرون الـ(14، 16، 17، 19، 20) الميلادية.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.