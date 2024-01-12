الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينها 81 بندقية رصاص وخرطوش.. ضبط 205 أسلحة نارية خلال يوم

أسلحة
أسلحة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 205 قطع سلاح نارى بحوزة 162 متهمًا  ضمت (30) بندقية آلية، بندقية رصاص، (51) بندقية خرطوش، (8) طبنجات، (115) فرد محلى،  (1567) طلقة مختلفة الأعيرة، (50) خزينة متنوعة، و(201) قطعة سلاح أبيض.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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