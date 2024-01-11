الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 5 عناصر خطرة فى مداهمة بؤرة إجرامية بأسيوط

قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تضم عدد (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا "قتل عمد – خطف – استعمال قوة - سلاح نارى") مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهم.

وعثر بحوزتهم على (2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 1،100 كيلو جرام - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية "بدون لوحات").

كما أُصيب خلال التعامل (ضابط وفرد شرطة) من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية رصد نشاط البؤر الإجرامية المواد المخدرة الاسلحة

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