غرف سرية وسوق سوداء.. كيف أسقطت «الداخلية» تجار المخدرات وحيتان النقد الأجنبي؟

شنت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عداد من الحملات المكثفة فى مختلف المحافظات لضبط مروجى المواد المخدرة والعملات الأجنبية، ونجحت فى إسقاط كثير من البؤر الإجرامية لهذه المافيا المخدرات، وتسليمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وترصد “الدستور” فى هذا التقرير أبرز الضبطيات التى أجرتها “ الداخلية ” خلال الأيام الماضية:

3 قضايا مخدرات بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمساعدة مديرية أمن أسوان فى ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية عبارة عن 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى الهيروين، الشابو، 2 فرد محلى وطلقة وتنفيذ 629 حكما قضائيا متنوعا، وأقرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها.

4 قضايا مواد مخدرة بدمياط

تمكنت مديرية أمن دمياط، من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، تمثلت فى 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وطلقتين بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية.

وأصدرت النيابة العامة بدمياط عدة قرارات منها حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 600 طربة حشيش بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط 3 عاطلين عثر بحوزتهم 600 طربة حشيش وزنت 60 كيلو جرام ، وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بإمتلاكهم المضبوطات، وأمرت النيابة بحبس الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى بعد اعترافهم أمام جهات التحقيق بببيعهم للمواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع.

القبض على عاطلين بحوزتهم 50 كيلو حشيش بالشرقية

استطاعت مديرية أمن الشرقية ضبط عاطلين بمركز الصالحية بحوزتهما 500 طربة حشيش وزنت 50 كيلو جرام ، وبمناقشتهما أعترفا بحيازتهما المضبوطات لبيعها ليتربحا وأمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

360 طربة حشيش بحوزة عاطلين بالمنتزة

نجحت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية فى ضبط عاطلين في دائرة المنتزه بحوزتهما 360 طربة حشيش وزنت 32 كيلو جرام، وأقر المتهمان بحيازتهما الحشيش بقصد بيعه على عملائهما بدائرة القسم، وأمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل لفحصها.

وتمكنت “ الداخلية ” من ضبط عناصر تتاجر بالعملات الأجنبية

غرفة سرية و100 مليون جنيه.. عصابة المليونيرات في قبضة أمن الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عصابة لترويج العملات خارج السوق المصرفي وتمكنوا من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ 75 مليون جنيه، و119394 دولارا و10130 جنيها إسترلينيا، و69930 ريالا سعوديا، و31085 يورو باجمالي مبالغ وصلت الى 100 مليون جنيه.

ضبط شخص بحوزته كمية من العملات الأجنبية

حيث تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف.

وقال المتهم أمام النيابة العامة إنه يتاجر في النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم يستبدلها بعملات مصرية مستفيدًا من فارق سعر العملة مقابل عمولة، وأنه اعتاد جمع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات

القبض على سائقين بحوزتهما عملات أجنبية ببولاق

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط سائقَين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا،وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بالجيزة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.