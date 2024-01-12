الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجهزة الأمن تنفذ أكثر من 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الأمن
الأمن

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (85022) حكم قضائى متنوع ضمت،(335) حكم جناية، (27145) حكم حبس جزئى، (4723) حكم حبس مستأنف، (41664) حكم غرامة، و(11155) مخالفة. 

وجاري استكمال الحملات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن حملة أمنية تنفيذ الأحكام حكم حبس جزئى

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