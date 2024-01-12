الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط ترويج ربع طن مخدرات في المحافظات

مخدرات
مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (259) قضية مواد مخدرة بإجمالي (295) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (152،992 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (36،200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15،920 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15،700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3،648 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1،075 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1،060 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت ( 429 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 50 جرام)، و(2806) قرص مخدر.

وجاري استكمال الحملات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية قضايا المخدرات كمية من مخدر البانجو كمية من مخدر الحشيش كمية من مخدر الهيروين مخدر الهيدرو

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