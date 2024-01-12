ضبط 9 ديلرات مخدرات قبل بيع مواد مخدرة بـ1.2 مليون جنيه في 5 محافظات 

واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن الأقصر، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، المنوفية جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ونجحت في ضبط 9 تجار سموم بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ1.2 مليون جنيه.

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر).. وبحوزته (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن الدقهلية

تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنزلة).وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن الشرقية

تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (عاطلان - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبحوزتهما (كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية لمخدر الأستروكس- فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن القليوبية

تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات- 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة بنها).. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- دراجة نارية).

وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ).. وبحوزتهما ( 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"– بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،200،000 مليون ومائتى ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.