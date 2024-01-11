الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط 278 قضية مخدرات

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 278 قضية مخدرات، 151 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84991 حكما قضائيا متنوعا.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية..

اسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 278 قضية مواد مخدرة.. بإجمالى 325 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 133،232 كيلو جرام

كمية من مخدر البانجو وزنت 41،050 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 24،650 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 16،895 كيلو جرام

كمية من مخدر الشابو وزنت 2،265 كيلو جرام

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،945 كيلو جرام

كمية من مخدر الآيس وزنت 1،220 كيلو جرام

كمية من مخدر البودر وزنت 835 جرام

كمية من مخدر الأفيون وزنت 220 جرام.

عدد 1044 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 151 قطعة سلاح نارى بحوزة 134 متهم.. وذلك على النحو التالى:

9 بنادق آلية.

بندقية رصاص.

21بندقية خرطوش. 

4 طبنجات.

116فرد محلى.

187طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

212 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84991 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 

337 حكم جناية.

27281 حكم حبس جزئى.

4628 حكم حبس مستأنف.

41654 حكم غرامة.

11091 مخالفة. 

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين إرتكبوا 16 واقعة سرقة دراجات نارية.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 40 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 21 متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 352دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 15 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25906 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الحوادث امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة الداخلية

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خلال 24 ساعة.. ضبط 32 قطعة سلاح و225 قضية مخدرات

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