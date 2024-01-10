خلال 24 ساعة.. ضبط 32 قطعة سلاح و225 قضية مخدرات

واصلت أجه وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 225 قضية مخدرات، 32 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 56158 حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان – دمياط" بشن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية وتمكنوا خلالها من ضبط 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- 2 فرد محلى وطلقة.

كما تم ضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى ضبط 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وطلقتين"، بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية.