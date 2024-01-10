حملات موسعة لضبط البؤر الإجرامية الخطرة بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان – دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى الهيروين، الشابو، 2 فرد محلى وطلقة وتنفيذ 629 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وطلقتين بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.