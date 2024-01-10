مصرع عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ50 مليون جنيه فى السويس

لقى إثنين من أخطر العناصر الإجرامية مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالسويس وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 50 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام (إثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامهما فى العديد من القضايا) تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهما.

وبإستهدافهما عن طريق قوة أمنية بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (100 كيلو جرام لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (50،000،000 خمسون مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.