السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية (محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضايا "استعمال قوة – خطف – مخدرات"، ومطلوب ضبطهما واحضارهما فى قضية سرقة لوحات أثرية من ضريح أثرى بالدقهلية بالاشتراك مع آخرين "أمكن ضبط باقى المتهمين وإعادة المسروقات".

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (رشاش – بندقية آلية – طبنجة – 14 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع عنصرين اجراميين التعامل مع القوات استهداف عناص شديدة الخطورة

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