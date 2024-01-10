الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

عاطل يُنهي حياة عامل لسرقة "موتوسيكل" بالبحيرة

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ضبط عاطل أنهى حياة عامل ولقي جثته في الترعة لسرقة موتوسيكل بالبحيرة.

تبلغ لـمركز شرطة أبوحمص من عامل، يفيد غياب شقيقه عامل، بالفحص تبين وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف أنه حال استقلاله رفقة الـمُتغيب الدراجة النارية خاصته وسيرهما بإحدى الطرق قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وسرقت دراجته النارية، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، وإلقاء جثة المجني عليه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز ولاذ بالهرب.

وأرشد المتهم عن مكان إلقاء جثة المجني عليه، والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والمسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة شرطة أبوحمص شبهة جنائية الدراجة النارية

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