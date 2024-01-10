حقيقة تحويل أرض تخص الدولة لوكر مخدرات فى سمادون بالمنوفية

كشفت الأجهزة المختصة ملابسات ما تم تداوله بشأن تضرر بعض الأشخاص المقيمين بقرية سمادون بأشمون بمحافظة المنوفية من أحد الأشخاص لقيامه بإستغلال قطعة أرض "أملاك دولة"، وبناء محل لألعاب "الفيديو جيم" عليها وتحويله إلى وكر لتجارة وتعاطى المواد المخدرة وإنتشارها بين شباب القرية الذين يترددون على محل الألعاب وقيامهم بمعاكسة الفتيات، ملتمسين إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه.

تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى إمتلاك المشكو فى حقه محل "بدون ترخيص" لصيانة أجهزة الحاسب الآلى وتأجير ألعاب "الفيديو جيم" كائن أسفل المنزل سكنه بالقرية المُشار إليها، ووجود قطعة أرض "أملاك دولة " كائنة أمام المحل يستغلها لوضع عدد 2 ترابيزة "بلياردو" يقوم بتأجيرهما إلا أنه قام بإخلاء قطعة الأرض وإزالة التعديات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.