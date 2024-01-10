الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

سحب 1542 رخصة مركبات لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني" خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1542 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

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شرطة المرور تضبط 54101 مخالفة خلال 24 ساعة

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا

الملصق الالكتروني إدارات المرور المنافذ الجمركية الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية

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