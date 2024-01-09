الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

اعترافات قاتل "مرشح العمدية" في مركز منية النصر

حبس
حبس

"كان بيحاول يحوشني وضربته بالنار" اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم بقتل أحد المرشحين للعمدية في مركز منية النصر، أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة بين المتهم وآخر، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم والثاني وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وكشف المتهم "عاطل" أنه كان بحوزته طبنجة، للتشاجر مع آخر في قريتهم بمركز منية النصر، وكان المجني عليه للعمدية بالقيرة يمر وقت نشوب المشاجرة، وأثناء ذلك فوجيء به يتدخل لمنعه من التشاجر.

 

وأضاف المتهم، أنه أثناء محاولة المجني عليه التدخل لمنع المشاجرة، أطلق عليه المتهم النيران من الطبنجة التي كانت بحوزته مما أدى لإصابته، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى ولكنه توفي هناك وعلم بعدها بخبر وفاته.

 

كانت أجهزة الأمن قد ضبطت عاطل متهم بقتل مرشح للعمدية في إحدى القرى بمنية النصر بحوزته طبنجة، وأخر كان يتشاجر معه وطرف ثالث وبحوزتهم 2 بندقية آلية وطبنجتين و14 خزينة آلي و263 طلقة نارية.

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