الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

كشف تفاصيل مقتل مرشح لعمودية قرية في الدقهلية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصحف بشأن واقعة مقتل أحد المرشحين للعمودية بالدقهلية، فقد تبين أنه بتاريخ 12/10/2023 تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد المرشحين لعمودية إحدى القرى بدائرة المركز إثر إصابته بطلق ناري.

txt

استخبى في الدولاب.. تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالبدرشين

بالفحص وبسؤال والده وشقيقه، قررا بأنه حال سير المتوفى بالقرية محل إقامتهم، شاهد عاطلا له معلومات جنائية وعامل، مقيمان بدائرة المركز حال قيامهما بالتشاجر لخلافات بينهما، وحال تدخله لفض المشاجرة، أطلق العاطل عيارا ناريا تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأودى بحياته.

تم ضبط مرتكبي الواقعة في حينه وبرفقتهما أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية وبحوزتهم 2 بندقية آلية – 2 طبنجة، إحداهما المُستخدمة في الواقعة - 14 خزينة آلي – 263 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الداخلية أمن الدقهلية طلق ناري عمدة

مواد متعلقة

الغيرة تقود زوجًا للشروع فى قتل زوجته بالسلام

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

تفاصيل العثور على جثة موظف بمصرف في المنوفية

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان