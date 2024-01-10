ضبط 54095 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنَّت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية بكل الطرق والمحـاور، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط‏ 54095 مخالفة مرورية متنوعة.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور بتوجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55409 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 547 مخالفة السير بدون تراخيص و58 دراجة نارية مخالفة.

وتم ضبط مخالفة تجاوز السرعة المقررة و28 مخالفة موقف عشوائي و1304 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.