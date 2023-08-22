الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزارة الداخلية تحبط بيع 256 قطعة آثار أصلية فى المنيا

المتهم والأثار المضبوطة
المتهم والأثار المضبوطة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في  ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الاتجار، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافي والأثري المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة المنيا) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (256 قطعة عبارة عن "عملات أثرية تعود للعصر الرومانى– تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام"، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها).

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية قطاع شرطة السياحة والاثار مركز شرطة بنى مزار الإتجار فى القطع الأثرية الجنسية المصرية الحفر والتنقيب

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