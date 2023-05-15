خطوات استخراج وثيقة قيد الزواج إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

يبحث العديد من الأزواج عن خطوات استخراج وثيقة قيد الزوج بطريقة سهلة لتقديمها عند الطلب من جهات الدولة أو عند أنهاء بعض الإجراءات التى تتطلب تقديم وثيقة قيد الزواج.

استخراج وثيقة قيد الزواج إلكترونيا

وزارة الداخلية، دائما في خدمة المواطنين من خلال توفير كافة سبل الراحة والأمان عند إجراء خدمة استخراج وثيقة الزواج فيمكن للموطن استخراجها إلكترونيا، ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارة متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية.

ورأت وزارة الداخلية أن راحة المواطن هى أساس الحصول على الخدمات، فقد وفرت له خدمة استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا بخطوات بسيطة وسهلة تجنبه التواجد وسط التجمعات والأماكن المزدحمة، كما يمكن للمواطن تسلم الوثيقة في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام، من وقت تسليم الطلب إلكترونيا.

خطوات استخراج وثيقة الزوج

وخلال السطور القادمة نشرح خطوات استخراج وثيقة الزوج بطريقة سهلة إلكترونيا:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هذا الرابط .

2- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

3- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

4- اختيار استخراج «وثيقة زواج»

5- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين

6- إدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، ومن ثم الضغط على: «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط»

7- إدخال بيانات مقدم الطلب

8- إدخال الكود الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب».