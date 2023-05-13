ننشر لكم خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونياً، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج شهادة الميلاد لتحديد أسهل الطرق .

خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

افتتحت وزارة الداخلية العديد من مكاتب الأحوال المدنية الجديدة والتي تتيح استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فى المولات بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير المكاتب القديمة بأقسام الشرطة.

استخراج شهادة ميلاد أون لاين

أتاح قطاع الأحوال المدنية، تسهيلات كبيرة لسهولة استخراج شهادة ميلاد أون لاين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع المعاناة عنهم، وتلافي المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام في استخراج المستخرجات الرسمية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من موقع وزارة الداخلية

تبدأ خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة من موقع وزارة الداخلية:

الدخول على البوابة الرسمية للوزارة.

تسجيل دخول مستخدم حال كان للمواطن حساب، أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

تسجيل الحساب الجديد على المنصة.

إدخال البيانات الأساسية للمواطن، مثل الاسم بالكامل، والعنوان، والوظيفة، والجنسية، والرقم القومي، ورقم الهاتف.

إضافة لتحديد كلمة المرور.

استقبال رقم تأكيدي، والموافقة، وأخيرا تسجيل الحساب الجديد.

بعد ذلك، يتم النقر على خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة سابقاً من خانة «دليل الخدمات».

تحديد عدد الوثائق المطلوب.

استيفاء البيانات الخاصة بالشهادة، مثل درجة القرابة «أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي.

كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب الذي سيقوم باستلام الشهادة وتتضمن تلك البيانات العنوان، والرقم البريدي، والمحافظة، وقسم الشرطة التابع له، وتسديد قيمة المستند.

خطوات استخدام الماكينات الذكية

البداية الوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى الخاص بك.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومي كاملاً كما مدون بالرقم القومي.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة.

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

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