الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد عمل السجل المدني 2023 في القاهرة والمحافظات

السجل المدني
السجل المدني

مواعيد عمل السجل المدني 2023 تزايدت عمليات البحث عليها مع توافد المواطنين غدا لقضاء مصالحهم الشخصية عقب انتهاء أجازة عيد العمل والتي كنت أمس الخميس.

مواعيد عمل السجل المدني 2023

 يستعلم المواطن المصري خلال الساعات الماضية مواعيد عمل السجل المدني 2023 فقد كشف قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية عن المواعيد الرسمية للعمل السجل المدني، لتكون مواعيد عمل مكاتب السجل المدني في القاهرة والمحافظات، بداية العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا وذلك لمدة 5 أيام أسبوعيا.

وحدد قطاع الأحوال المدنية الإجازات الأسبوعية للسجل المدني يومي الجمعة والسبت، أي وفقا لجميع العطلات الأسبوعية في الدولة.

رابط منصة مصر الرقمية السجل المدني 2023

كما أتاح قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية الخدمة عبر "المنصة الرقمية المصرية" حيث يمكن للمواطنين اجراء جميع الخدمات المتعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور للجمهور عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول من خلال هذا الرابط والتي تقدم الخدمات الحكومية في كافة المجالات.

متاح|رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2023

يمكن لجميع المواطنين استخراج بدل تالف بطاقة الرقم القومي - بدل فاقد بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا - إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقاً - إصدار قسيمة طلاق مميكنة مطبوعة مسبقاً - إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة - طلب الحصول على صورة قيد عائلى مميكن - طلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن.

خدمات السجل المدني

ويمكن الحصول على خدمات السجل المدني من خلالها بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر المنصة الإلكترونية الرقمية من خلال هذا الرابط .

  • اختيار خدمات المواطنين.
  • تحديد القطاع الذي يقدم الخدمة المطلوبة.
  • كتابة بيانات المواطن الراغب في الخدمة.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة لأداء هذه الخدمة الإلكترونية.
  • الضغط على زر الحفظ.
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