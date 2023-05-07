الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عمل السجل المدنى 2023 في التوقيت الصيفي

السجل المدنى
السجل المدنى

يقدم السجل المدنى العديد من الخدمات للمواطنين والتي وفرها إلكترونياً في إطار اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي أو الرقمنة، ومع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بقرار جمهوري بداية من الجمعة الأخيرة في أبريل زاد البحث عن مواعيد عمل السجل المدنى، وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي مع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمواطنين.

مواعيد عمل السجل المدنى

 

حدد قطاع الأحوال المدنية مواعيد عمل السجل المدنى والتي تتوافق مع مواعيد عمل كافة الجهات الخدمية في مصر، ويعمل السجل المدنى 5 أيام أسبوعياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الثانية ظهرًا وهي نفس المواعيد التي يعمل بها منذ تطبيق التوقيت الصيفي، ويحصل العاملون في السجل المدنى على راحة اسبوعية يومي الجمعة والسبت. 

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لمستفيدي الدعم

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

خدمات قطاع الأحوال المدنية 

يوفر قطاع خدمات قطاع الأحوال المدنية العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين منها ، الحصول على البطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، الحصول على شهادة الميلاد المميكنة التي تحمل الرقم القومي، الحصول على صورة قيد ميلاد ، تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، خدمة الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي . 

الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية طبقاً للرقم القومي (بدل تالف/فاقد) ، تغيير بيانات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي.

خدمة تغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، الحصول على صورة قيد زواج ورقي، التعامل مع شئون عائلية زواج، خدمة الحصول على صورة قيد طلاق ورقي، التعامل مع شئون عائلية زواج . 

الحصول على شهادة الوفاة المميكنة، التعامل مع شئون عائلية وفاة، الحصول على صورة قيد وفاة ورقي، التعامل مع شئون عائلية وفاة، خدمة الماكينة الخاصة بشهادات الميلاد،  خدمة إستخراج شهادة ميلاد من الماكينات المتطورة، الحوالات الحكومية.

اقرأ أيضاً

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد العمال 2023

السجل المدني الاحوال المدنية شهادة الوفاة المميكنة شهادة الميلاد المميكنة قيد ميلاد التوقيت الصيفي مواعيد عمل السجل المدني خدمات قطاع الأحوال المدنية

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

"الشريف" يفتتح مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية

مدبولى: مصر والبنك الدولى تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربي المشترك

محافظ الدقهلية يستقبل مشرفى بعثة حج الجمعيات الأهلية

حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن