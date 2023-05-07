مواعيد عمل السجل المدنى 2023 في التوقيت الصيفي

يقدم السجل المدنى العديد من الخدمات للمواطنين والتي وفرها إلكترونياً في إطار اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي أو الرقمنة، ومع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بقرار جمهوري بداية من الجمعة الأخيرة في أبريل زاد البحث عن مواعيد عمل السجل المدنى، وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي مع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمواطنين.

مواعيد عمل السجل المدنى

حدد قطاع الأحوال المدنية مواعيد عمل السجل المدنى والتي تتوافق مع مواعيد عمل كافة الجهات الخدمية في مصر، ويعمل السجل المدنى 5 أيام أسبوعياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الثانية ظهرًا وهي نفس المواعيد التي يعمل بها منذ تطبيق التوقيت الصيفي، ويحصل العاملون في السجل المدنى على راحة اسبوعية يومي الجمعة والسبت.

خدمات قطاع الأحوال المدنية

يوفر قطاع خدمات قطاع الأحوال المدنية العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين منها ، الحصول على البطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، الحصول على شهادة الميلاد المميكنة التي تحمل الرقم القومي، الحصول على صورة قيد ميلاد ، تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، خدمة الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي .

الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية طبقاً للرقم القومي (بدل تالف/فاقد) ، تغيير بيانات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي.

خدمة تغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، الحصول على صورة قيد زواج ورقي، التعامل مع شئون عائلية زواج، خدمة الحصول على صورة قيد طلاق ورقي، التعامل مع شئون عائلية زواج .

الحصول على شهادة الوفاة المميكنة، التعامل مع شئون عائلية وفاة، الحصول على صورة قيد وفاة ورقي، التعامل مع شئون عائلية وفاة، خدمة الماكينة الخاصة بشهادات الميلاد، خدمة إستخراج شهادة ميلاد من الماكينات المتطورة، الحوالات الحكومية.