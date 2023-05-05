زادت عمليات البحث علي الانترنت خلال الساعات القليلة الماضية، للاستفسار عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد العمال 2023، حيث تستأنف جميع البنوك في مصر عملها صباح الاحد 7 مايو بعد انتهاء عطلة اجازة عيد العمال والتي كانت يوم الخميس الماضي بالاضافة الي يومي الجمعة والسبت العطلة الاسبوعية للجهاز المصرفي.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد العمال 2023

وفي هذا التقرير ننشر التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد العمال 2023 ، حيث تعمل البنوك بداية من الساعة 8.30 صباحا حتى 3 عصرا يوميا عدا الجمعة والسبت من كل اسبوع ، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا.

وتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر امس الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ بمناسبة عيد العمال، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣.

وتعد هذه الإجازات متزامنة في المؤسسات العامة والحكومية مع إجازات الموظفين، لذا فإن يوم العمل الفعلي في الدولة سيكون 26 أبريل المقبل، لذا فإن هذه الأيام تعد مليئة بالإجازات الرسمية وإجازات الأعياد لفترة كبيرة، خاصة وأن الاحتفالات تجمع بين المسلمين والأقباط في آن واحد.

الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين

ماكينات الصراف الآلي

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الالي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.