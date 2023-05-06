السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.. اعرف الأوراق المطلوبة

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

 يهتم قطاع كبير من حاملي الشهادات العلمية المختلفة بضوابط وخطوات استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بالتزامن مع إقرار المجلس بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، على عدد من الضوابط المتعلقة بكيفية استخراج شهادة معادلة للشهادات العلمية المختلفة.

ونستعرض خلال التقرير التالي خطوات استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية 2023:

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات

تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، الآتي:

1- شهادة البكالوريوس (موثقة).
2- شهادة بيان المقررات الدراسية للبكالوريوس (موثقة).
3- شهادة الامتياز (موثقة) بالنسبة للطب البشري أو طب الأسنان أو العلاج الطبيعي.
4- بيان المواد التي تم دراستها بعد الحصول على البكالوريوس وقبل دراسة الماجستير (إن وجدت).
5- بيان المقررات الدراسية للماجستير (موثقة) (إذا كان من متطلبات الدرجة).
6- دليل الجهة المانحة للشهادة (معهد- كلية- جامعة- أكاديمية) موضحًا به شروط القيد.
شروط الحصول على الشهادة والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية (الجزء المتضمن المعلومات المطلوبة فقط).
1- جواز السفر المتضمن كل تأشيرات الإقامة بالدولة المانحة يستثنى.
2- خطاب من السفارة موجه لأمانة المجلس بطلب المعادلة متضمنا تفويض الشخص الذي سيقوم بتقديم الأوراق.
3- اشترط المجلس الأعلى للجامعات، تقديم الشهادات والمستندات باللغة العربية أو الإنجليزية.

طريقة توثيق الشهادات العلمية  الممنوحة من خارج مصر

وحدد المجلس الأعلى للجامعات آلية توثيق الشهادات العلمية  الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال إحدى طريقتين، وذلك على النحو التالي:

1- توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة، تعتمد الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من سفارة الدولة التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة، ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

2- توثيق الشهادات بالدولة الموجود بها الجهة المانحة «جامعة- معهد - أكاديمية»، وتعتمد الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من المكتب الثقافي المصري بهذه الدولة.

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