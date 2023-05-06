استخراج آلة جراحية من بطن سيدة ظلت بداخلها 6 سنوات فى الدقهلية

في واقعة فريدة من نوعها تم اكتشاف آلة جراحية «جفت شرياني» بداخل تجويف البطن لسيدة أجريت لها عملية جراحية سنة 2017 «ولادة قيصرية» والسيدة تبلغ من العمر 47 عامًا، من محافظة الشرقية، كانت تعاني من آلام مبرحة بمنطقة الحوض منذ شهر مارس 2023 أعقبه حدوث ناسور شرجي مهبلي، مما حدا بها إلى الكشف عند عدد كبير من الأطباء.

وصرح الدكتور أمجد فؤاد، رئيس أقسام الجراحة، بأن هذه السيدة حضرت فى العيادة الخارجية بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة وتمت مناظرة الحالة ووجد أن بها شيئًا غريبًا وغير معتاد، لذا أجرى لها على الفور الأشعات والمناظير والفحوصات اللازمة وعندها تم اكتشاف جسم معدني موجود بمنطقة الحوض لهذه السيدة.

وبمتابعة التاريخ المرضى للسیدة «ن. ع.» أقرت بأنها قد أجريت لها عملية ولادة قيصرية في أوائل عام 2017 وكانت العملية صعبة للغاية، حيث إن هذه العملية كانت رقم 5 من العمليات القيصرية التى أجرتها هذه السيدة وقد حدث نزيف حاد أثناء الولادة وتهتك بالرحم مما حدا بأطباء النساء والتوليد إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياتها، وبعد فترة غير وجيزة من النقاهة فى المستشفى وخارجها رجعت هذه السیدة إلى وضعها الطبيعى وبدأت فى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وفي بداية هذا العام 2023 بدأت هذه السيدة تعاني من آلام بالبطن والحوض وتكررت عليها هذه الآلام وازدادت حدتها وبدأ ظهور أعراض أخرى عبارة عن وجود إفرازات شبيهة بالبراز بمنطقة المهبل، لذا فقد أسرعت للاستشارة الطبية المكثفة التي أثبت من خلالها وجود جسم معدني فى منطقة الحوض شبيه بآلة جراحية.

وبعد التحضير المكثف والدقيق تم استكشاف الحالة فى مركز جراحة الجهاز الهضمى جامعة المنصورة، وجد خلالها آلة طبية جراحية بمنطقة الحوض عبارة عن جفت شرياني أصاب القولون والمستقيم والمثانة وعنق الرحم بالالتهابات والالتصاقات الشديدة التي أسفرت عن حدوث ناسور بين المستقيم والمهبل.

وفي جراحة صعبة ودقيقة ومعقدة تم استخراج الجفت الشرياني وتم استئصال الأجزاء المصابة وذلك في خلال 5 ساعات كاملة.

وتمت الجراحة بفريق طبي كبير ترأسها الدكتور أمجد فؤاد، رئيس أقسام الجراحة، والدكتور محمد عبدالرازق مدرس الجراحة، والطبيب محمد الكامل والطبيب محمد أمجد، التخدير الدكتور أمجد زغلول، دكتورة أماني طرباي. التمريض: ميادة الدسوقى، ماجدة رجب ونهلة أحمد، الفني: محمد السيد.

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