الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات في حملات مكبرة بأسوان ودمياط

جريدة الدستور

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة  لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكامب نطاق بمديريتى أمن أسوان ودمياط، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

نجحت الحملات في ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 1560 قرص مخدر- بندقية آلية - 3 فرد محلى- خزينة- عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ (775) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

مجحت الجهود في ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية متجرى المواد المخدرة مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط

مواد متعلقة

ضبط صاحب سلسلة صيدليات شهير هارب من 131 سنة سجن في الجيزة

ضبط مسؤول مخزن أغذية حجب أكثر من طن سكر عن الأسواق

إحباط محاولة تهريب 1.4 طن وقود مدعم في السوق السوداء بالأقصر

ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحر الأحمر

ضبط مالك شركة استولى على مبالغ مالية من 4 سيدات بالدقهلية

ضبط طن لحوم منتهية الصلاحية بحدائق القبة

ضبط مسجل خطر استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنين فى المنيا

استباحوا حرمة الموت.. سقوط لصوص سرقة أبواب المقابر فى سمسطا

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

ضبط صاحب سلسلة صيدليات شهير هارب من 131 سنة سجن في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا