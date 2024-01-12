ضبط 7 قضايا مخدرات في حملات مكبرة بأسوان ودمياط

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكامب نطاق بمديريتى أمن أسوان ودمياط، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

نجحت الحملات في ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 1560 قرص مخدر- بندقية آلية - 3 فرد محلى- خزينة- عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ (775) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

مجحت الجهود في ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.