ضبط مالك شركة استولى على مبالغ مالية من 4 سيدات بالدقهلية

ضبطت أجهزة الأمن مالك شركة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 4 سيدات بالدقهلية بدعوى توظيفها.

تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (4 سيدات - مقيمات بدائرة مركز شرطة دكرنس) بتضررهن من (مالك شركة لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهن والاستيلاء منهن على (مبلغ مالي) نظير تشغيله في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.