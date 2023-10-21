أجّرتها وباعتها بالتزوير.. تفاصيل إحالة نصابة المقطم للجنح

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، السبت، إحالة سيدة لمحكمة الجنح بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم بيع سيارة له.

وتضرر أحد الأشخاص من سيدة لشرائه سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد ابتدائى لحين الانتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ إلا أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة، والبائعة قامت باستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخذ السيارة.



تم ضبط المتهمة التي اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد النصب والاحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى.