الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل حبس سيدة استأجرت سيارة وباعتها في المقطم

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بـالنصب على مواطن بالمقطم، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتبين تضرر أحد الأشخاص من ربة منزل لقيامه بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد ابتدائي لحين الانتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ إلا أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة، والبائعة قامت باستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة.

اعترفت المتهمة بالنصب والاحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى المشار إليه.

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