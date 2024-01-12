استباحوا حرمة الموت.. سقوط لصوص سرقة أبواب المقابر فى سمسطا

نجح ضباط مديرية أمن بنى سويف في ضبط 3عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى سرقات الأبواب الحديدية من المقابر باستخدام مركبة "تروسيكل".

ارتكاب 10 وقائع سرقة

واعترفوا بارتكاب 10 وقائع بدائرة مركز شرطة سمسطا، وأرشدوا عن مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى الواقعة، كما أرشدوا عن المسروقات؛ 10 أبواب حديدية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.