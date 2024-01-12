الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استباحوا حرمة الموت.. سقوط لصوص سرقة أبواب المقابر فى سمسطا

المتهمون
المتهمون

نجح ضباط مديرية أمن بنى سويف في ضبط 3عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى سرقات الأبواب الحديدية من المقابر باستخدام مركبة "تروسيكل".

 ارتكاب 10 وقائع سرقة

واعترفوا بارتكاب 10 وقائع بدائرة مركز شرطة سمسطا، وأرشدوا عن مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى الواقعة، كما أرشدوا عن المسروقات؛ 10 أبواب حديدية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

مديرية أمن بنى سويف 3عناصر إجرامية مركز شرطة سمسطا سرقات الأبواب الحديدية سرقات الأبواب الحديدية من المقابر سرقة المقابر

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