الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب إزالة أجزاء حديدية.. فتح طريق كورنيش روض الفرج إلى التحرير

. فتح طريق كورنيش
. فتح طريق كورنيش روض الفرج

فتحت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة طريق كورنيش النيل في اتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى التحرير، عقب إزالة أجزاء حديدية سقطت في نفق روض الفرج، بعد الدفع بسيارة "لوري" لإزالة تلك الأجزاء، مع عمل تحويلة مرورية مؤقتة.

 

تفاصيل غلق الطريق

كان قد تسبب سقوط أجزاء حديدية في نفق روض الفرج بطريق الكورنيش، في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى التحرير في توقف حركة المرور وغلقها أمام السيارات.

وقد انتقل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى المكان عقب تلقي إخطار بسقوط أجزاء حديدية داخل نفق روض الفرج طريق الكورنيش في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة الي وسط البلد.

وقام مرور القاهرة بغلق الطريق من أمام مركز شباب روض الفرج، ناحية الكورنيش ودفعوا بلودر، وجار العمل على إزالة الآثار وفتح الطريق مرة أخرى.

الإدارة العامة للمرور بالقاهرة شبرا الخيمة شبرا الخيمة إلى التحرير نفق روض الفرج كورنيش النيل وسط البلد

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