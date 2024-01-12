الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. سقوط أجزاء حديدية بنفق روض الفرج يتسبب فى غلق مؤقت لطريق الكورنيش

غلق مؤقت لطريق الكورنيش
غلق مؤقت لطريق الكورنيش

تسبب سقوط أجزاء حديدية في نفق روض الفرج بطريق الكورنيش، في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى التحرير في توقف حركة المرور وغلقها أمام السيارات.

عقب غلقه 4 ساعات.. فتح حركة المرور أمام السيارات بمحور الفريق كمال عامر

معاينة مكان الواقعة 

وقد انتقل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى المكان عقب تلقي إخطارًا بسقوط أجزاء حديدية داخل نفق روض الفرج طريق الكورنيش في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة الي وسط البلد.
وقام مرور القاهرة بغلق الطريق من أمام مركز شباب روض الفرج، ناحية الكورنيش ودفعوا بلودر وجاري العمل على إزالة الآثار وفتح الطريق مرة أخرى.

سقوط أجزاء حديدية طريق الكورنيش نفق روض الفرج القادم من شرا الخيمة إلى التحرير ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة

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