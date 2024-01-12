عاجل.. سقوط أجزاء حديدية بنفق روض الفرج يتسبب فى غلق مؤقت لطريق الكورنيش

تسبب سقوط أجزاء حديدية في نفق روض الفرج بطريق الكورنيش، في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى التحرير في توقف حركة المرور وغلقها أمام السيارات.

معاينة مكان الواقعة

وقد انتقل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى المكان عقب تلقي إخطارًا بسقوط أجزاء حديدية داخل نفق روض الفرج طريق الكورنيش في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة الي وسط البلد.

وقام مرور القاهرة بغلق الطريق من أمام مركز شباب روض الفرج، ناحية الكورنيش ودفعوا بلودر وجاري العمل على إزالة الآثار وفتح الطريق مرة أخرى.