عقب غلقه 4 ساعات.. فتح حركة المرور أمام السيارات بمحور الفريق كمال عامر

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح محور كمال عامر أمام حركة السيارات، عقب غلقه صباح الجمعة لمدة 4 ساعات من 1 الى 5 صباحا بسبب اختبار أحمال المحور، وذلك بالاتجاه القادم من الطريق الدائري القوس الغربي، على أن يتم إعادة غلقه صباح السبت الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

تعيين خدمات لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" إتجاه الطريق الدائرى "القوس الغربى" تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.. مما يستلزم غلقا كليا لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه المشار إليه.

وتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومين) على النحو التالى:-

يوم الجمعة الموافق 12 الجارى إبتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

يوم السبت الموافق 13 الجارى إبتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.