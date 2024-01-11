الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ‏59971 مخالفة مرورية متنوعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏59971 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط ‏59971 مخالفة مرورية متنوعة

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59971 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

11614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

590 مخالفة السير بدون تراخيص.

70 دراجة نارية مخالفة.

1447 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

20 مخالفة موقف عشوائى.

13 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحوادث امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة الداخلية

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