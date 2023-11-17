خلال 24 ساعة.. الإدارة العامة للمرور تضبط ‏63034 مخالفة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 63034 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 11943 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 460 مخالفة السير بدون تراخيص، 1592 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و19مخالفة موقف عشوائى، 6 مخالفات شروط التراخيص، و130 مخالفة دراجة نارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.