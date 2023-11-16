الخميس 16 نوفمبر 2023
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موقع النيابة العامة المصري.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا 2023

مخالفات المرور
مخالفات المرور

نقدم لأصحاب وسائقي السيارات طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجاناً 2023، حيث أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الخاص بها، تسهيلًا علي المواطنين وعدم التزاحم أمام مقر وحدات المرور.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023

وفي هذا الجانب، يمكن لأصحاب وسائقي السيارات الاطلاع علي مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا 2023، من خلال وزارة الداخلية اتبع الخطوات كما يلي:

الخطوة الأولي "1": علي سائقي السيارة الدخول موقع النيابة العامة من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
الخطوة الثانية "2": علي سائقي السيارة اختيار أيقونة «الاستعلامات».
الخطوة الثالثة "3": علي سائقي السيارة الضغط على  أيقونة «مخالفات رخص المركبات».
الخطوة الرابعة "4": علي سائقي السيارة كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
الخطوة الخامسة "5": علي سائقي السيارة اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».
الخطوة السادسة "6": تظهر أمامك مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام.

كيفية دفع مخالفات المرور برقم اللوحة 2023 أون لاين

وفي هذا الإطار، يتيح للمواطنين سداد  مخالفات المرور برقم اللوحة 2023 أون لاين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

خطوة أولى: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره.
خطوة ثانية: اختيار أيقونة «الدفع».
خطوة ثالثة: إدخال اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.
خطوة رابعة: استكمل البيانات من خلال إدخال العنوان الخاص بمالك السيارة، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.
خطوة سادسة: دفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وخطوات سدادها

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات ورخص القيادة مجانًا وإلكترونيًا

خطوات التظلم على مخالفات المرور

وفي هذا الصدد، نعرض لكم خطوات التظلم علي مخالفات المرور إلكترونيا، تشمل ما يأتي:

أولا: تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.
ثانيًا: الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.
ثالثًا: كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.
رابعًا: تظهر أمامك جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
خامسًا: تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».
سادسًا: تظهر أمامك الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.
سابعًا: تظهر أمامك البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.
ثامنًا: تظهر أمامك بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

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لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة مجانًا

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