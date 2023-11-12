لينك الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات ورخص القيادة مجانًا وإلكترونيًا

يهتم عدد كبير من مالكي السيارات عن البحث مخالفات المرور السيارة ورخصة القيادة لشهر نوفمبر وذلك لسدادها في الموعد قبل توقيع الغرامات وتُقدِّم النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، مجانًا لجميع المواطنين، وتصدر البحث عن مخالفات المرور وسدادها عن شهر نوفمبر 2023.

الاستعلام عن مخالفات المرور نوفمبر 2023

يذكر أن النيابة العامة توفر خدمة توفر عبر موقعها الإلكتروني الخاص الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك لتلبية رغبة الكثير من سائقي السيارات في الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2023، دون الحاجة للتزاحم في وحدات المرور.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة لعام 2023 مجانًا وإلكترونيًا

هناك عدة خطوات يجب على المواطن اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2023 مجانًا وهي كالتالي:

1. قم بالدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابــــــــــط.

2. اختر أيقونة الاستعلامات.

3. انقر على خيار مخالفات رخص المركبات.

4. قم بإدخال رقم لوحة السيارة.

5. اضغط على أيقونة "إجمالي المخالفات".

6. وأخيرًا تظهر قائمة بمخالفات المرور المرتبطة برقم السيارة بعد الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق التطبيق

وفي السياق ذاته وفرت وزارة الداخلية بتطوير تطبيق خاص يتيح للمواطنين استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2023 مجانًا عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور، ويمكن تحميل التطبيق عن طريق أبل ستور وبلاي ستور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة

الاستعلام عن مخالفات المرور لسيارة من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات التالية:

يمكن للمواطن الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة 2023 من خلال موقع وزارة الداخلية من خلال اتباع خطوات بسيطة وهي كالتالي:

1. قم بزيارة موقع النيابة العامة من خلال الرابط (هنا).

2. اختر أيقونة الاستعلامات.

3. انقر على "مخالفات رخص المركبات".

4. أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة بالأرقام والأحرف.

5. حدد أيقونة "إجمالي المخالفات".

6.على الفور مخالفات المرور التي تمت بواسطة رقم السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت أو تقديم شكوى بشأن المخالفة أو طلب إصدار شهادة مخالفات من خلال الموقع.

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