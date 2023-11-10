الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع إلكترونيا

المرور
المرور

طرق دفع مخالفات المرور من أبرز الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة خطوات الاستعلام والدفع من خلال الهاتف بكل سهولة.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع الكترونيا وتقديم التظلمات عن مخالفات المرور بكل سهولة من منزلك بدلًا من الذهاب للمصالح الحكومية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها الدقائق الماضية وإليكم كل التفاصيل في السطور التالية:

الاستعلام عن مخالفات المرور
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مجانًا... خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع الكترونيا

يمكنك تتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة من منزلك إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من (هنا )

2 - ثم يقوم المستعلم باختيار أيقونة الاستعلامات.

3 - ثم يقوم بالضغط على مخالفات رخص المركبات.

4 - ثم تقوم بكتابه رقم اللوحة المعدنية للسيارة الخاصة بك.

5 - ثم تقوم بأختيار ايقونة إجمالي مخالفات المرور الخاص بك.

6 - بعد الاستعلام تظهر مخالفات المرور برقم السيارة.

 

خطوات تقديم التظلمات عن مخالفات المرور

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابــــــــــط.
  • اختيار أيقونة التظلمات.
  • اختيار نوع التظلم لرخص "المركبات - القيادة".
  • إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.
  • عرض جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة، بالإضافة إلى تفاصيلها وقيمة الغرامة المستحقة.
  • تحديد سبب التظلم والضغط على أيقونة "تظلم".
  • قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة والضغط على "موافق".
  • إدخال بيانات الرخصة والشخصية في الخانات المخصصة.
  • الضغط على "إرسال الطلب".
  • تعرض بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب، يجب الاحتفاظ به لاستخدامه في المتابعة.
  • سترسل نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول المسجل خلال 72 ساعة.
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مجانًا... خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

مجانًا.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

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