خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع إلكترونيا

طرق دفع مخالفات المرور من أبرز الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة خطوات الاستعلام والدفع من خلال الهاتف بكل سهولة.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع الكترونيا وتقديم التظلمات عن مخالفات المرور بكل سهولة من منزلك بدلًا من الذهاب للمصالح الحكومية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها الدقائق الماضية وإليكم كل التفاصيل في السطور التالية:

الاستعلام عن مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع الكترونيا

يمكنك تتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة من منزلك إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من (هنا )

2 - ثم يقوم المستعلم باختيار أيقونة الاستعلامات.

3 - ثم يقوم بالضغط على مخالفات رخص المركبات.

4 - ثم تقوم بكتابه رقم اللوحة المعدنية للسيارة الخاصة بك.

5 - ثم تقوم بأختيار ايقونة إجمالي مخالفات المرور الخاص بك.

6 - بعد الاستعلام تظهر مخالفات المرور برقم السيارة.

خطوات تقديم التظلمات عن مخالفات المرور