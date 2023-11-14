الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وخطوات سدادها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يستطيع ملاك السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور الكترونيًا من خلال بوابة النيابة العامة دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، وتأتي هذه الخدمة في لإطار سعى الحكومة إلى رقمنه خدماتها تسهيلًا على المواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وخطوات سدادها.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يستطيع أصحاب السيارات الملاكي الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، اتبع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من خلال هذا الرابط: https://www.ppo.gov.eg/
  • انقر على علامة التبويب "الاستعلامات".
  • انقر على "الاستعلام عن مخالفات المرور".
  • أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص لذلك.
  • اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن مخالفات المرور الخاصة بك، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخ المخالفة، وقيمة المخالفة.

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر خدمة الرسائل النصية، فأرسل رسالة نصية إلى رقم 7070 تحتوي على الرقم القومي الخاص بك، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على معلومات عن مخالفات المرور الخاصة بك، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخ المخالفة، وقيمة المخالفة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع إلكترونيا

مجانًا... خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

سداد مخالفات المرور

بعد الاستعلام عن مخالفات المرور تستطيع سداد قيمتها الكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة بالضغط على الرابط السابق وبعد اتابع الخطوات السابق لإجراء الاستعلام عن مخالفات المرور، اضغط على زر "دفع الغرامة"ستظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل المخالفة، وقيمة الغرامة، وطريقة الدفع، واختر طريقة الدفع التي تريدها، ثم اتبع التعليمات.

ويمكنك سداد مخالفات المرور من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي أو من خلال زيارة البريد المصري، او وحدات المرور التي تتبع لها  حسب منطقتك السكنية. 

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