الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة مجانًا

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

تصدر لينك موقع النيابة العامة للخدمات المرورية قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا، وتقديم التظلم على تحرير المخالفات المرورية، بعد تفعيل الخدمة إلكترونيًا؛ للتيسير على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد في الانتقال إلى الوحدات المرورية ومقار نيابة المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وينشر “الدستور” لينك موقع النيابة العامة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا لجميع المواطنين، في التقرير عبر السطور التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى لينك موقع النيابة العامة من هـــــنا.
  • الضغط على أيقونة استمرار الظاهرة في واجهة الموقع على المربع الأول من جهة اليمين أسفل أيقونة الاستعلامات.
  • اختيار أيقونة مخالفات رخص المركبات ثم الضغط على استمرار.
  • إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة المراد الاستعلام عنها.
  • كتابة رقم لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو حروف فقط.
  • الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».
  • ستظهر أمامك مخالفات المرور برقم اللوحة 2023.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وخطوات سدادها

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات ورخص القيادة مجانًا وإلكترونيًا

لينك موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023

لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا

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رسوم التصالح على المخالفات المرورية

المخالفات الحد الأدنى للتصالحالحد الأقصى للتصالح
قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة1000 جنيه2000 جنيه
تغيير لون اللوحات المعدنية300 جنيه1500 جنيه
انتهاء مدة رخصة القيادة1000 جنيه2000 جنيه
تجاوز السرعة المقررة300 جنيه1500 جنيه
عدم اتباع تعليمات رجال المرور100 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع إشارات المرور500 جنيه1000 جنيه
كسر إشارة الضوء500 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع المسار المحدد للسيارة500 جنيه1000 جنيه
التوقف المتعمد على الكوبري100 جنيه1000 جنيه
السير ببطء شديد على الجسر100 جنيه1000 جنيه
استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة100 جنيه300 جنيه
عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص100 جنيه300 جنيه
جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي20 جنيهًا50 جنيه
عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة20 جنيهًا50 جنيه
الوقوف في المكان الممنوع200 جنيه500 جنيه
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