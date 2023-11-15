لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة مجانًا

تصدر لينك موقع النيابة العامة للخدمات المرورية قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا، وتقديم التظلم على تحرير المخالفات المرورية، بعد تفعيل الخدمة إلكترونيًا؛ للتيسير على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد في الانتقال إلى الوحدات المرورية ومقار نيابة المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وينشر “الدستور” لينك موقع النيابة العامة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا لجميع المواطنين، في التقرير عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى لينك موقع النيابة العامة من هـــــنا.

الضغط على أيقونة استمرار الظاهرة في واجهة الموقع على المربع الأول من جهة اليمين أسفل أيقونة الاستعلامات.

اختيار أيقونة مخالفات رخص المركبات ثم الضغط على استمرار.

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة المراد الاستعلام عنها.

كتابة رقم لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو حروف فقط.

الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

ستظهر أمامك مخالفات المرور برقم اللوحة 2023.

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لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقعي النيابة ومصر الرقمية

تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

رسوم التصالح على المخالفات المرورية