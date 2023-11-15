لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة مجانًا
تصدر لينك موقع النيابة العامة للخدمات المرورية قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا، وتقديم التظلم على تحرير المخالفات المرورية، بعد تفعيل الخدمة إلكترونيًا؛ للتيسير على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد في الانتقال إلى الوحدات المرورية ومقار نيابة المرور.
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
وينشر “الدستور” لينك موقع النيابة العامة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا لجميع المواطنين، في التقرير عبر السطور التالية:-
- تسجيل الدخول إلى لينك موقع النيابة العامة من هـــــنا.
- الضغط على أيقونة استمرار الظاهرة في واجهة الموقع على المربع الأول من جهة اليمين أسفل أيقونة الاستعلامات.
- اختيار أيقونة مخالفات رخص المركبات ثم الضغط على استمرار.
- إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة المراد الاستعلام عنها.
- كتابة رقم لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو حروف فقط.
- الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».
- ستظهر أمامك مخالفات المرور برقم اللوحة 2023.
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مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة
لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقعي النيابة ومصر الرقمية
تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023
أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023
رسوم التصالح على المخالفات المرورية
|المخالفات
|الحد الأدنى للتصالح
|الحد الأقصى للتصالح
|قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة
|1000 جنيه
|2000 جنيه
|تغيير لون اللوحات المعدنية
|300 جنيه
|1500 جنيه
|انتهاء مدة رخصة القيادة
|1000 جنيه
|2000 جنيه
|تجاوز السرعة المقررة
|300 جنيه
|1500 جنيه
|عدم اتباع تعليمات رجال المرور
|100 جنيه
|1000 جنيه
|عدم اتباع إشارات المرور
|500 جنيه
|1000 جنيه
|كسر إشارة الضوء
|500 جنيه
|1000 جنيه
|عدم اتباع المسار المحدد للسيارة
|500 جنيه
|1000 جنيه
|التوقف المتعمد على الكوبري
|100 جنيه
|1000 جنيه
|السير ببطء شديد على الجسر
|100 جنيه
|1000 جنيه
|استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة
|100 جنيه
|300 جنيه
|عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص
|100 جنيه
|300 جنيه
|جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي
|20 جنيهًا
|50 جنيه
|عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة
|20 جنيهًا
|50 جنيه
|الوقوف في المكان الممنوع
|200 جنيه
|500 جنيه