الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف غموض سيارة متروكة أثارت الشبهات في أحد شوارع سنورس

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تواجد سيارة ملاكى "متروكة" بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم منذ قرابة شهرين، ولم يستدل على مالكها مشيرًا إلى إحتمالية كونها مسروقة. 

بالفحص والإستعلام عن مالك السيارة تبين أنها "سارية التراخيص" ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، وبسؤال (شقيق مالك السيارة) قرر أن السيارة المتروكة ملك شقيقه سالف الذكر، معطله منذ فترة بمكان العثور عليها ولقربها من محل إقامته ولظروف عمل شقيقه بالخارج قام بتركها لحين عودته من الخارج.

الأجهزة الأمنية الحسابات الشخصية موقع التواصل الاجتماعي سيارة ملاكي شرطة سنورس الفيوم

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