الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 106 مخالفات تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، عن تحرير 106 محاضر جنح صحية وضبط أغذية وزيوت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات نفذتها الصحة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، واصلت مديرية الصحة حملاتها بمراكز ومدن المحافظة تم خلالها المرور على ٨٢ منشأة غذائية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠٦ محاضر جنح صحية بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص وجنح صحية ومخالفات تمثل خطرا داهما على الصحة العامة بعدد ٣ منشآت، علاوة على إعدام ٢٠٦ كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام ٢٩ لتر مشروبات وزيت طعام لتغير خواصه، كما تم ضبط ١٢٠٠ لتر زيت مجهول المصدر و٥٠ كجم سجق غير صالح للاستهلاك الآدمي.

في سياقٍ متصل، قامت تلك الحملات بسحب ١٠ عينات من الأغذية المتنوعة المعروضة بالأسواق لفحصها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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