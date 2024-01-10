الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

منال عوض تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الوحدة المحلية لمدينة دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم.

واطلعت المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمبنى الذى تجرى من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

يقع المبنى على مساحة ١١٧ مترًا مربعًا، ويشمل بدروم ودور أرضى و٧ أدوار علوية، لإنشاء مبنى متكامل يتضمن مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وأقسام الوحدة بالكامل وطابق للخدمات وجراج خاص بالوحدة.

وأكدت المحافظ، على العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد بالمشروع والمواصفات الخاصة بالمنشآت الحكومية،  موجهة بوضع خطة محددة لتجهيز وفرش المبنى فور الانتهاء من كافة الأعمال به.

 وشددت على حرص المحافظة على إنشاء مبنى متكامل يساهم في الإرتقاء بمنظومة العمل بالوحدة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض إقليم محافظة دمياط ديوان عام المحافظة حماية النيل والرى

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