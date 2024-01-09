الثلاثاء 09 يناير 2024
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وكيل "تعليم دمياط" يستقبل الطالب المثقف على مستوى الجمهورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اليوم، المهندس "علي عبد الرءوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب مروان أحمد محمد هاشم أبو الروس الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة في دورته الثالثة "الطالب المثقف".

جاء ذلك بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية ود. إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية، ومشرفي المسابقة على مستوى مدرسة عزبة البرج الثانوية وإدارة عزبة البرج التعليمية ومديرية التربية والتعليم.
 

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته البالغة لماحققه الطالب مروان أحمد من تفوق علي مستوى الجمهورية، خاصة في منافسة الطالب المثقف، مقدمًا الشكر لكل من ساهم وساعد الطالب في الحصول على هذا المركز المشرف لتعليم دمياط.

وأهدى وكيل الوزارة شهادات الشكر والتقدير لكل من إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، ومحمد عمر موجه عام المكتبات، وهالة الشربيني موجه عام اللغة العربية، وهمت الأسطى مدير الخدمات بعزبة البرج، وحسام الدسوقي موجه أول المكتبات بعزبة البرج، وعادل عوض موجه أول اللغة العربية بعزبة البرج، وهالة البداوي مدير مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة، ونجلاء البدري إخصائي مكتبات المدرسة، ومجدي الطلخاوي معلم اللغة العربية بالمدرسة.

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